Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» назвал победителей

В Калининграде завершился XII российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче». С 20 по 25 августа профессионалы оценивали новичков. Короткометражки в этом году пришлось оценивать актерам Любови Аксеновой, Артему Ткаченко, режиссерам Петру Тодоровскому и Сергею Кальварскому.