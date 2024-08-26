Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» назвал победителей

В Калининграде завершился XII российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче». С 20 по 25 августа профессионалы оценивали новичков. Короткометражки в этом году пришлось оценивать актерам Любови Аксеновой, Артему Ткаченко, режиссерам Петру Тодоровскому и Сергею Кальварскому.
Приз за лучший фильм получила режиссер Варя Маценова с картиной «Яблоки». Приз за лучший сценарий — «Последний фильм о любви». Приз за лучшую операторскую работу — «Земля». Приз за лучшую режиссуру — Никита Троценко с фильмом «Мусор». Приз за лучшую анимационную работу — «Один путь» Егора Харламова.
Специальный приз — у картины «Куда ты уходишь» режиссера Марии Салюковой. Диплом за оригинальность замысла и изобретательность в воплощении получил фильм «Уроды» режиссера Александра Самсонова. Специального приза журнала «Искусство кино» «За ненасилие» удостоен фильм «Девушка Роза».
Конкурс полнометражного дебютного кино оценивали актеры Александр Робак и Лиза Боярская, а также режиссер Александр Котт. Возглавил жюри Алексей Учитель.
Главный приз получил филь «Чистый лист» режиссера Полины Кондратьевой. Специальный приз жюри «За яркий актерский дебют» — у Зинаиды Ястржембской («Чистый лист»). Специальный приз жюри «За кинематографическую попытку спасти нашу Землю» — киноработа «Говорит Земля!» режиссера Евгения Корчагина.
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И с «Чистого листа»: фестиваль в Калининграде назвал победителей.