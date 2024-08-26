Губернатор Виталий Хоценко посетил Ачаирский монастырь

Во время визита делегация увидела памятник святителю Николаю Чудотворцу. Они посетили монастырский музей и собор Успения Пресвятой Богородицы. Губернатор с сопровождающими побывали у гробницы митрополита Феодосия, основателя монастыря. Завершилась экскурсия посещением знаменитого святого источника, который был освящен Патриархом Алексием II в 90-е годы прошлого столетия.