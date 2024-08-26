Олбани
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Виталий Хоценко посетил Ачаирский монастырь

Он побывал у гробницы митрополита Феодосия, основателя Ачаирской обители.

Источник: Комсомольская правда

24 августа губернатор Омской области Виталий Хоценко совершил визит в Ачаирский монастырь по приглашению Митрополита Омского и Таврического Дионисия.

«Место особенное, наполненное любовью к людям, Богу и нашей стране. Окунулся в теплый источник. Приглашаю всех в Ачаир!», — написал в своем телеграм-канале. Виталий Хоценко.

Во время визита делегация увидела памятник святителю Николаю Чудотворцу. Они посетили монастырский музей и собор Успения Пресвятой Богородицы. Губернатор с сопровождающими побывали у гробницы митрополита Феодосия, основателя монастыря. Завершилась экскурсия посещением знаменитого святого источника, который был освящен Патриархом Алексием II в 90-е годы прошлого столетия.