Губернатор Виталий Хоценко посетил Ачаирский монастырь

24 августа губернатор Омской области Виталий Хоценко совершил визит в Ачаирский монастырь по приглашению Митрополита Омского и Таврического Дионисия.
«Место особенное, наполненное любовью к людям, Богу и нашей стране. Окунулся в теплый источник. Приглашаю всех в Ачаир!», — написал в своем телеграм-канале. Виталий Хоценко.
Во время визита делегация увидела памятник святителю Николаю Чудотворцу. Они посетили монастырский музей и собор Успения Пресвятой Богородицы. Губернатор с сопровождающими побывали у гробницы митрополита Феодосия, основателя монастыря. Завершилась экскурсия посещением знаменитого святого источника, который был освящен Патриархом Алексием II в 90-е годы прошлого столетия.