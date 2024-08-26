Движение транспорта ограничат по дублеру улицы Ширямова в Иркутске

В Иркутске ограничат движение транспорта по дублеру улицы Ширямова до 10 сентября. Как сообщили КП-Иркутск в администрации областного центра изменения в проезде будут действовать только в районе дома по Байкальской 235.
— С 08:00 часов 26 августа до 20:00 часов 10 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Ширямова (дублер), — поделились в пресс-службе администрации.
На участке будут проводить ремонтные работы по восстановлению напорного трубопровода. Водителям стоит это учитывать при выборе маршрута.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что иркутские футболисты обыграли московское «Чертаново» со счетом 1:0. Матч прошел на стадионе «Труд».