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Движение транспорта ограничат по дублеру улицы Ширямова в Иркутске

Ограничение начнет действовать с восьми утра 26 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске ограничат движение транспорта по дублеру улицы Ширямова до 10 сентября. Как сообщили КП-Иркутск в администрации областного центра изменения в проезде будут действовать только в районе дома по Байкальской 235.

— С 08:00 часов 26 августа до 20:00 часов 10 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Ширямова (дублер), — поделились в пресс-службе администрации.

На участке будут проводить ремонтные работы по восстановлению напорного трубопровода. Водителям стоит это учитывать при выборе маршрута.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что иркутские футболисты обыграли московское «Чертаново» со счетом 1:0. Матч прошел на стадионе «Труд».