Погранпереход Покровка — Жаохэ в Хабаровском крае возобновляет работу

Пограничный переход Покровка — Жаохэ через Уссури 26 августа возобновил свою работу после почти трехнедельного простоя. Закрытие было связано с подъемом уровня реки и невозможности нормального функционирования таможни с китайской стороны, передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на портал biang.ru.
Напомним, переход через государственную границу Покровка — Жаохэ закрыли 8 августа из-за подъема воды в пограничной реке вследствие обильных осадков. Гребень паводка прошел через уезд Жаохэ, берег которого ниже российского, 13 августа. С тех пор уровень воды в реке продолжает снижаться.
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Туристические компании уже начали формировать безвизовые группы путешественников на 28 августа. Грузовое сообщение полностью восстановлено. При этом уссурийский и амурский паводки не повлияли на грузопассажирское направление между Хабаровском и Фуюанем.