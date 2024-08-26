Погранпереход Покровка — Жаохэ в Хабаровском крае возобновляет работу

Пограничный переход Покровка — Жаохэ через Уссури 26 августа возобновил свою работу после почти трехнедельного простоя. Закрытие было связано с подъемом уровня реки и невозможности нормального функционирования таможни с китайской стороны, передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на портал biang.ru.