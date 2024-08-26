Уже традиционный фестиваль «Дары тайги» в восьмой раз прошел в Усольском районе. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации района, мероприятие развернулось в поселке Раздолье. На нем были представлены продукты местного производства настоящие, таежные.