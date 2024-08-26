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Фестиваль «Дары тайги» в восьмой раз прошел в Усольском районе

Мероприятие прошло в поселке Раздолье.

Источник: Комсомольская правда

Уже традиционный фестиваль «Дары тайги» в восьмой раз прошел в Усольском районе. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации района, мероприятие развернулось в поселке Раздолье. На нем были представлены продукты местного производства настоящие, таежные.

— Радовали гостей фестиваля эффектные фотозоны, работала детская интерактивная площадка. Можно было посетить кулинарные поединки и мастер-классы. Состоялся конкурс блинов. Здесь участвовали 10 муниципальных образований, — поделились в администрации.

Конкурс блинов проходил в нескольких номинациях: «Самый оригинальный блин», «Самый аппетитный блин», «Самый кружевной блин». Также желающие могли принять участие в конкурсе костюмов. Лучшее преображение получилось у «Чудесной ягодки».

По завершению развлекательной программы, для гостей и участников выступили творческие коллективы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре ограничат движение по дублеру улицы Ширямова. Это связано с ремонтными работами на напорном трубопроводе.