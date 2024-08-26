В Омске выпустили значки с легендарной вывеской магазина «Радость»

Омский преподаватель и профессиональный фотограф Александр Калашников анонсировал выпуск значков с изображением исторической вывески магазина «Радость». Он сообщил в соцсетях, что создал маленькую копию знаменитой вывески, сохранив ее оригинальный вид.
Значки можно будет купить в трех музеях: «Искусство Омска», центре «Эрмитаж-Сибирь» и музее имени Врубеля.
Вывеска «Радость» является символом Омска. Она находится на крыше дома на проспекте Маркса, 31. С 1964 года до начала 90-х годов здесь работали Дворец бракосочетания и одноименный магазин.