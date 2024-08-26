В Приморье адвокаты будут получать больше денег

Оплата труда адвокатов и компенсация их расходов на оказание бесплатной юридической помощи осуществляется на основании соглашения об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского края.



Для этих целей Адвокатской палате Приморского края направляются субсидии.



Внесены изменения в разделе о размерах оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского края, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи.



Так, оплата за устную консультацию по правовому вопросу увеличена с 400 ₽ до 1000 ₽ за одну проведенную консультацию; оплата письменной консультации по правовому вопросу в бумажной либо электронной форме увеличена с 500 до 1200 ₽ за один подготовленный документ.

