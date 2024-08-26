Новый автобусный маршрут до острова Русский запустят в сентябре во Владивостоке

Также, во Владивосток прибыли первые 6 из 16 современных троллейбусов, которые разработали по специальному заказу администрации города на сборочной линии завода АО «Транс-Альфа» в Вологде. Главной особенностью машин является автономных ход — благодаря ему, транспорт работает не только под контактной сетью, но и на автономных батареях не менее 40 км. Весь троллейбусный парк в Молодежной столице обновится до конца этого года.