Новый автобусный маршрут до острова Русский запустят в сентябре во Владивостоке

Во Владивостоке появится новый автобусный маршрут до острова Русский. Рейс № 11 «Приморский океанариум — Площадь Борцов Революции — Приморский океанариум» запустят в сентябре. Управление транспорта администрации города объявило открытый аукцион среди компаний-перевозчиков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.
Согласно условиям контракта, на маршруте появятся 13 низкопольных автобусов большого класса. Минимальное общее количество мест для пассажиров — 110, из которых сидячих — 30. В автобусах должны быть системы безналичной оплаты проезда и видеонаблюдения, а также кондиционер.
Автобус будет следовать через остановки: Академика Касьянова, Университетский проспект, Бархатная, Коммунаров, Героев-Тихоокеанцев, Олега Кошевого, Калинина, Черёмуховая, Спортивная, Луговая, Светланская, Океанский проспект, Алеутская, Светланская. А в обратном направлении маршурт затронет Светланскую, Ивановскую, Новоивановскую, Спортивную, Калинина, Надибаидзе, Олега Кошевого, Героев-Тихоокеанцев, Коммунаров, Бархатную, Университетский проспект, Академика Касьянова.
Напомним, мэрия Владивостока добавит автобусы на маршруты до острова Русский. Решение нацелено смягчить проблему недостатка автобусов для студентов.
Также, во Владивосток прибыли первые 6 из 16 современных троллейбусов, которые разработали по специальному заказу администрации города на сборочной линии завода АО «Транс-Альфа» в Вологде. Главной особенностью машин является автономных ход — благодаря ему, транспорт работает не только под контактной сетью, но и на автономных батареях не менее 40 км. Весь троллейбусный парк в Молодежной столице обновится до конца этого года.