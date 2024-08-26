Красноярке не разрешили осмотреть стиральную машину перед покупкой

Жалобу на действия продавца она подала в Роспотребнадзор.
В пресс-службе пояснили, что женщина оформила заказ через интернет, а потом пришла в пункт выдачи товара. Ей предложили сначала оплатить покупку, а затем осматривать ее.
«Сначала оплачивайте, а потом осматривайте», — привела покупательница слова персонала. Ее звонок на горячую линию ничего не дал — ей подтвердили, что осмотр товара возможен только после его оплаты.
В Роспотребнадзоре пояснили, что такие действия продавца являются нарушением прав потребителей. Стиральная машина относится к технически сложным товарам бытового назначения. По правилам продажи, продавец, по требованию потребителя, должен проверить в его присутствии комплектность товара, наличие всей документации.
«Таким образом, требование потребителя о проверке комплектности технически сложного товара, приобретенного дистанционно, до его оплаты не противоречит законодательству о защите прав потребителей, при условии, что проверка проводится в момент передачи товара в присутствии обеих сторон — продавца и покупателя», — пояснили в пресс-службе.
Управление Роспотребнадзора объявило продавцу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.