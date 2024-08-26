Олбани
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске в 10 видах блинов нашли кишечную палочку

Также, а них зафиксированы превышения количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.

Источник: Krasnoyarskmedia

Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» проверили 10 образцов блинов с творогом, мясом, рисом, ветчиной и сыром.

Во всех блинах выявили бактерии группы кишечной палочки и превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

Отметим, что бактерии группы кишечной палочки свидетельствуют об фекальном загрязнении, поэтому их ещё называют болезнью «грязных рук». Бактерии могут попасть в продукты из воды, с оборудования, рук рабочего персонала и др., сообщили в пресс-службе Центра.

Показатель КМАФАнМ связан с нарушением санитарных правил. В том числе это может быть связано с некачественной гигиенической уборкой оборудования, технологическим режимом изготовления, сроками и температурными режимами хранения.

Добавим, что блины поступили в лабораторию перед выпуском в обращение.

здоровье