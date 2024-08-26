В Красноярске в 10 видах блинов нашли кишечную палочку

Отметим, что бактерии группы кишечной палочки свидетельствуют об фекальном загрязнении, поэтому их ещё называют болезнью «грязных рук». Бактерии могут попасть в продукты из воды, с оборудования, рук рабочего персонала и др., сообщили в пресс-службе Центра.