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День памяти святителя Тихона Задонского: в каких ситуациях помогает

Сегодня, 26 (13 по старому стилю) августа, православная церковь отмечает память святителя Тихона, епископа Воронежского, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Тихон Задонский считается одним из крупнейших православных религиозных просветителей XVIII века.

Будущего святого в мирской жизни звали Тимофеем. Он родился в 1724 году в селе Короцке Новгородской епархии. В 1763 году был назначен епископом Воронежским. Восстановил Воронежскую семинарию и лично руководил ею.

«Когда угодник Божий уже жил “на покое” в Задонском Рождество-Богородицком монастыре, многие — от начальства до братии монастыря, — над ним издевались. Святитель все смиренно сносил. Хотя это было для него подвигом: от природы вспыльчивый, он поначалу не мог ужиться ни с одним келейником. Но сумел смирить себя. А еще он до конца жизни не мог освободиться от жесточайших приступов уныния, тоски и ипохондрии. Дошло до того, что владыка стал сомневаться, правильно ли он вообще поступил, уйдя на такой “покой”. Но монастырский старец Аарон сказал: “Божия Матерь не велит выезжать из монастыря”. И епископ опять смирился. Сейчас мы молимся святому, прося избавить нас от уныния», — прокомментировали в Челябинской епархии.

Первым трудом Тихона в Задонске было сочинение «Об истинном христианстве». Затем трудился над книгой «Сокровище духовное от мира собираемое»: это — размышления о предметах веры по поводу слов, изречений или каких‑нибудь явлений из видимой природы. В то же время он составил еще «Проповеди краткие», «Наставление монашествующим», «Письма келейные», «Письма к некоторым приятелям посланные» и «Наставление христианское». Святейший Синод оценил достоинство этих произведений, составил из них для чтения в церквах «Наставление о собственных всякого христианина должностях» (1789). Специально для монахов написаны Тихоном «Правила монашеского жития» и «Наставление обратившимся от суетного мира».

Святой Тихон обладал даром прозрения и совершения чудес, читал мысли собеседников. В 1778 году, когда родился император Александр I, святитель предсказал многие события его царствования и в частности, что Россия спасется, а Захватчик (Наполеон) погибнет.

Святой Тихон послужил основным прототипом для героя романа Федора Достоевского «Бесы» старца Тихона, на что указывал сам Федор Михайлович в письме к издателю. Задонский монастырь стал реальной основой художественного пространства романа. Образ Тихона послужил прототипом и для старца Зосимы из романа «Братья Карамазовы». Достоевский упоминает также о связи речевой характеристики последнего героя с книгами святого Тихона.

Скончался Тихон Задонский 13 августа 1783 году. Через 63 года были открыты его нетленные мощи, а 13 августа 1861 года он был прославлен в лике святых.

В этот день принято просить прощение и отпускать обиды, важно отбросить все плохие мысли, перестать унывать. Нельзя ругаться, переедать и употреблять спиртное.

В челябинском храме Иерусалимской иконы Божией Матери есть икона Святителя Тихона Задонского. Ей молятся о защите от стихийных бедствий, пожаров и болезней, в том числе душевных недугов. Тихону молились в этот день об избавлении от чувств и эмоций, которые мешают спокойно жить.

«Святому, который сам при жизни долго боролся с унынием, специально молятся люди, желающие преодолеть этот недуг, а также отчаяние, печаль, душевную скорбь. Святителя Тихона просят помочь в борьбе с пустословием, бесполезным мудрствованием, неверием и маловерием, а также испросить у Господа для молящихся исцеление от душевных и телесных болезней, дары покаяния, умиления и сокрушения о грехах, мир, душевное спокойствие и здравие, помощь в добрых делах и другие блага», — говорят священники.