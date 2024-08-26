День памяти святителя Тихона Задонского: в каких ситуациях помогает

Тихон Задонский считается одним из крупнейших православных религиозных просветителей XVIII века.
Будущего святого в мирской жизни звали Тимофеем. Он родился в 1724 году в селе Короцке Новгородской епархии. В 1763 году был назначен епископом Воронежским. Восстановил Воронежскую семинарию и лично руководил ею.
«Когда угодник Божий уже жил “на покое” в Задонском Рождество-Богородицком монастыре, многие — от начальства до братии монастыря, — над ним издевались. Святитель все смиренно сносил. Хотя это было для него подвигом: от природы вспыльчивый, он поначалу не мог ужиться ни с одним келейником. Но сумел смирить себя. А еще он до конца жизни не мог освободиться от жесточайших приступов уныния, тоски и ипохондрии. Дошло до того, что владыка стал сомневаться, правильно ли он вообще поступил, уйдя на такой “покой”. Но монастырский старец Аарон сказал: “Божия Матерь не велит выезжать из монастыря”. И епископ опять смирился. Сейчас мы молимся святому, прося избавить нас от уныния», — прокомментировали в Челябинской епархии.
Первым трудом Тихона в Задонске было сочинение «Об истинном христианстве». Затем трудился над книгой «Сокровище духовное от мира собираемое»: это — размышления о предметах веры по поводу слов, изречений или каких‑нибудь явлений из видимой природы. В то же время он составил еще «Проповеди краткие», «Наставление монашествующим», «Письма келейные», «Письма к некоторым приятелям посланные» и «Наставление христианское». Святейший Синод оценил достоинство этих произведений, составил из них для чтения в церквах «Наставление о собственных всякого христианина должностях» (1789). Специально для монахов написаны Тихоном «Правила монашеского жития» и «Наставление обратившимся от суетного мира».
Святой Тихон обладал даром прозрения и совершения чудес, читал мысли собеседников. В 1778 году, когда родился император Александр I, святитель предсказал многие события его царствования и в частности, что Россия спасется, а Захватчик (Наполеон) погибнет.
Святой Тихон послужил основным прототипом для героя романа Федора Достоевского «Бесы» старца Тихона, на что указывал сам Федор Михайлович в письме к издателю. Задонский монастырь стал реальной основой художественного пространства романа. Образ Тихона послужил прототипом и для старца Зосимы из романа «Братья Карамазовы». Достоевский упоминает также о связи речевой характеристики последнего героя с книгами святого Тихона.
Скончался Тихон Задонский 13 августа 1783 году. Через 63 года были открыты его нетленные мощи, а 13 августа 1861 года он был прославлен в лике святых.
В этот день принято просить прощение и отпускать обиды, важно отбросить все плохие мысли, перестать унывать. Нельзя ругаться, переедать и употреблять спиртное.
В челябинском храме Иерусалимской иконы Божией Матери есть икона Святителя Тихона Задонского. Ей молятся о защите от стихийных бедствий, пожаров и болезней, в том числе душевных недугов. Тихону молились в этот день об избавлении от чувств и эмоций, которые мешают спокойно жить.
«Святому, который сам при жизни долго боролся с унынием, специально молятся люди, желающие преодолеть этот недуг, а также отчаяние, печаль, душевную скорбь. Святителя Тихона просят помочь в борьбе с пустословием, бесполезным мудрствованием, неверием и маловерием, а также испросить у Господа для молящихся исцеление от душевных и телесных болезней, дары покаяния, умиления и сокрушения о грехах, мир, душевное спокойствие и здравие, помощь в добрых делах и другие блага», — говорят священники.