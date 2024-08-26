День памяти святителя Тихона Задонского: в каких ситуациях помогает

«Когда угодник Божий уже жил “на покое” в Задонском Рождество-Богородицком монастыре, многие — от начальства до братии монастыря, — над ним издевались. Святитель все смиренно сносил. Хотя это было для него подвигом: от природы вспыльчивый, он поначалу не мог ужиться ни с одним келейником. Но сумел смирить себя. А еще он до конца жизни не мог освободиться от жесточайших приступов уныния, тоски и ипохондрии. Дошло до того, что владыка стал сомневаться, правильно ли он вообще поступил, уйдя на такой “покой”. Но монастырский старец Аарон сказал: “Божия Матерь не велит выезжать из монастыря”. И епископ опять смирился. Сейчас мы молимся святому, прося избавить нас от уныния», — прокомментировали в Челябинской епархии.