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В Кормиловке отпраздновали 100-летие района концертом Ольги Серябкиной

Также юбилей отметили открытием «Гласного дворика».

Источник: Комсомольская правда

В Кормиловском районе с большим размахом отпраздновали столетие своего муниципального образования. В рамках юбилейных мероприятий состоялось открытие «Гласного дворика» в райцентре. Этот проект был реализован в рамках социальной акции «Решают люди».

На юбилейном концерте, который прошел на стадионе «Олимпийский», выступила экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина. Зрители встретили ее с теплом и восторгом. Артистка даже остановилась в омской гостинице «50/60» и в своем телеграм-канале поблагодарила местных жителей за отличный прием.

Кормиловцы за неделю узнали о приезде звезды и до последнего не верили в ее появление в райцентре.