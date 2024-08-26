В Кормиловке отпраздновали 100-летие района концертом Ольги Серябкиной

На юбилейном концерте, который прошел на стадионе «Олимпийский», выступила экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина. Зрители встретили ее с теплом и восторгом. Артистка даже остановилась в омской гостинице «50/60» и в своем телеграм-канале поблагодарила местных жителей за отличный прием.