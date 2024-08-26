Кошку и собаку спасли на пожаре в жилом доме в Иркутске

Двух верных друзей спасли на пожаре в жилом здании в Иркутске. Пламя охватило многоквартирный дом на улице Ямской областного центра. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
— Пожарные МЧС России вывели из здания 8 человек. Жительница сообщила, что в квартире есть животные. Испуганных питомцев обнаружили в углу комнаты, — поделились в МЧС.
Черного кота и овчарку вывели на свежий воздух и передали хозяевам. Животные чувствуют себя хорошо. Спасенный пес сразу принялся обнюхивать пожарную машину и осматривать территорию.
Огонь удалось потушить на площади 200 квадратных метров. Для этого потребовались 16 пожарных и пять единиц техники.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии парапланерист запутался в проводах и упал с большой высоты. Спортсмена доставили в больницу.