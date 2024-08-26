Вячеслав Бутусов перед концертом в Перми встретился с фанатом, уезжающим на СВО

«Меня очень тронула фраза: “Я не фанатик, но знаю, что это может быть путь в один конец, так лучше уходить с музыкой… а у Бутусова музыка может быть вечной, нужно лишь вставить батарейки))))”. Многие после Курска принимают такое мужское решение. Только у меня знакомых человек пять уехали “помочь пацанам”. Храни вас Господь, ребята!», — пишет Ирина Ермакова.