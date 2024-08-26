Вячеслав Бутусов перед концертом в Перми встретился с фанатом, уезжающим на СВО

У Вячеслава Бутусова перед ночным концертом 23 августа в Перми произошла необычная встреча. Ее организовал Комитет воинов Отечества Пермского края для жителя Перми, который уезжал в зону СВО.
В своих соцсетях директор фонда «Пермь-300» Ирина Ермакова рассказала, что она получила сообщение от жителя Перми незадолго до концерта Вячеслава Бутусова в Перми. Алексей заключил контракт с минобороны РФ и в этот же день отбывал в часть на поезде в 22:55. Он попросил о возможности пообщаться с кумиром.
«Меня очень тронула фраза: “Я не фанатик, но знаю, что это может быть путь в один конец, так лучше уходить с музыкой… а у Бутусова музыка может быть вечной, нужно лишь вставить батарейки))))”. Многие после Курска принимают такое мужское решение. Только у меня знакомых человек пять уехали “помочь пацанам”. Храни вас Господь, ребята!», — пишет Ирина Ермакова.
Невероятная, на первый взгляд, история получила продолжение. Ирина Ермакова начала писать всем, кого знает, и кто мог иметь отношение к этому мероприятию. В итоге, она вышла на нужных людей.
По ее словам, к организации встречи Алексея со своим кумиром подключилось очно много хороших людей. Встреча состоялась, мечта сбылась.
«Мы все встретились с Вячеславом, рассказали ему про наш Комитет и его центральный штаб, которым руководит Юлия Белехова. Вячеслав очень искренне и тепло пообщался с Алексеем. За кулисами, на прощанье, мы все вместе загадали желание, чтоб еще вот так встретиться после окончания СВО, в том же составе!», — пишет Ирина Ермакова.
После встречи пермяку организовали трансфер на вокзал и быстро доставили к поезду.
«Пожелаем Алексею силы духа, выносливости, батареек, и всего необходимого под рукой. Ангела Хранителя в пути, и помощи Георгия Победоносца! С Богом!», — написала добрые напутственные слова земляку Ирина Ермакова.
Закрытие летнего фестиваля в Перми собрало 86 тысяч зрителей. На эспланаде выступил Вячеслав Бутусов, а на набережной развернулось яркое шоу подсвеченных яхт и аэростатов.