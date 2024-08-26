В Ростовке открывают новую врачебную амбулаторию

В Ростовке активно идет строительство врачебной амбулатории, где будут созданы современные кабинеты для специалистов. Это проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».
В новой амбулатории предусмотрены несколько процедурных кабинетов и пункты для сдачи крови, также лаборатория и удобные санузлы с душевыми кабинами. Также отдельный вход монтируют для пациентов детского отделения.
«За день врачебная амбулатория сможет принимать 60 взрослых и 50 детей», — сообщили в минстрое Омской области.
Губернатор Виталий Хоценко следит за ходом строительства всех медицинских учреждений в области.