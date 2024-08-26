Олбани
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певица Ольга Серябкина поблагодарила омичей за гостеприимство

Серябкина выступила на юбилее района Омской области.

Ольга Серябкина посетила Омскую область и выступила на 100-летии Кормиловского района.

Певица выступила на сцене стадиона «Олимпийский» на семейном празднике, который был посвящён юбилею региона. В своих социальных сетях певица поблагодарила омичей за теплый приём, опубликовав серию видео с благодарностью. Для Ольги омичи приготовили в подарок кусочек торта с её фотографией.

Жители Кормиловского района оказались удивлены, увидев на сцене знаменитую певицу. Позже в соцсетях зрители поблагодарил Ольгу за яркое выступление.

шоу