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В Перми неизвестные выбросили двухмесячного щенка в мусорный бак

Животное нашли на контейнерной площадке в микрорайоне Октябрьском.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестные выбросили двухмесячного щенка в мусорный бак в Перми.

Об этом рассказала на своей странице в соцсетях зоозащитница Алла Юрина. Щенка нашла пермячка, проходившая мимо мусорных ящиков. Контейнерная площадка, где обнаружили щенка, находится в микрорайоне Октябрьском.

«Одна женщина услышала громкий плач, проходя мимо. Но ей некуда его девать. Достала его из бака и оставила рядом. Малыш ужасно напуган, он плачет. Приедет мусорка и щенка раздавит», — рассказала Алла Юрина.

Зоозащитники забрали щенка с мусорки и сейчас ищут ему дом. Они шокированы поступком неизвестных людей, которые попытались избавиться от щенка таким образом.

«Скажите, ну как могли выкинуть в мусорный бак такого чудесного ребенка?! Кааак?! Что он вам сделал, а!!? Он так плакал!!! Он был в ужасе от вашего поступка», — пишет Алла Юдина.

Подробности о том, как можно стать хозяином оказавшегося на улице щенка — здесь.