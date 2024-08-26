Бабьего лета тоже не будет: синоптики дали грустный прогноз для Омска на сентябрь

По данным сервиса визуализации погоды Ventusky.com, в начале сентября омичей ожидают неприятные сюрпризы. Судя по всему, бабьего лета не будет: осенью в Омскую область придёт резкое похолодание.
Уже с 1 сентября температура воздуха в регионе понизится до +11 градусов. В последующие дни будет только холоднее. В понедельник и вторник, 2 и 3 сентября, ожидается аналогичная погода. Местами по области столбик термометра может показывать до +9 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди в первую неделю осени.
В среду, 4 сентября, дневная температура составит +11…+14 градусов. В четверг утром, 5 сентября, ожидается +1 градус — в это время на Омскую область опустится туман. Днём немного потеплеет до +8 градусов. Дожди в эти дни не прекратятся. По словам синоптиков, сильные ливни накроют регион до 6 сентября.
Ранее портал Om1.ru писал о погоде на этой неделе. Сегодня днём, 26 августа, в Омской области будет +16…+21 градус тепла. Местами ожидаются небольшие дожди и туманы.