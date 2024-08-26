Бабьего лета тоже не будет: синоптики дали грустный прогноз для Омска на сентябрь

Уже с 1 сентября температура воздуха в регионе понизится до +11 градусов. В последующие дни будет только холоднее. В понедельник и вторник, 2 и 3 сентября, ожидается аналогичная погода. Местами по области столбик термометра может показывать до +9 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди в первую неделю осени.