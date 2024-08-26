Где в Севастополе в понедельник не будет света: график отключений

«Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии 26 августа», — говорится в сообщении.
В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора часа свет отключат в некоторых домах по адресам: ул. Командира Барабаша, пер. 8-й Воздушной армии, СНТ «Сапун-Гора», ул. Владимира Папидзе, ул. Летчицы Литвиновой, ул. Якова Халипа, пер. Шкиперский, ул. Павла Елисова, ул. Танкиста Ревкова, пер. Блиндажный, ул. Летчицы Бершанской, пер. Кирьянова, ул. Ильи Поликахина, ул. Подполковника Баранова, ул. Разведчика Евглевского, ул. Художника Мальцева, ул. Летчика Соколова, ул. Райкунова.
Временно подача электроэнергии будет остановлена у некоторых абонентов: ул. 3-я Комендорская, ул. 2-я Комендорская, ОК ЖСТИЗ «Солнечный», ул. 1-я Комендорская, ул. Каштановая, ул. 5-я Комендорская, СНТ «Гидрограф», ул. Алексея Гущина, ул. Предместная, пер. Тюменский, ул. Тюменская.
Также в понедельник обесточены будут ряд жителей адресов: ул. Григория Ивашкевича, ул. Валентина Ходырева, ул. Тамары Смоленской, ул. Лейтенанта Миронова, ул. Муссы Гореева, ул. Александры Федоринчик, ул. Летчицы Себровой, ул. Бориса Гульнова, ул. Подполковника Яковлева, ул. Евгении Захаровой, ул. Летчика Шаталина, ул. Майора Моздалевского.
Подачу электричества приостановят в некоторых домах села Андреевка: ул. 17 Ноября, ул. Огородная, ул. Приусадебная, СНТ «Алмаз».
Кроме того, в «Севастопольэнерго» предупреждают, что с 26 по 27 августа с 09:00 до 17:00 света не будет у ряда жителей села Родное: ул. Центральная, ул. Водопадная, ул. Сумская, КСП «Память Ленина».