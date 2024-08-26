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Последняя неделя лета в Свердловской области будет теплой

В последние дни лета в Свердловскую область вернутся высокие температуры, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Дневные показатели превысят отметку +25°.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Коммерсантъ

Первая половина недели на Среднем Урале будет теплее второй. В понедельник через регион пройдет теплый атмосферный фронт, тепло поступит с северо-запада — днем ожидаются температуры +18°..+23°, а вторник и среда станут самыми теплыми днями недели — согласно прогнозу, в эти дни будет выше +25°. В среду вечером или в ночь на четверг через область пройдет холодный фронт, за которым в регион начнется очередное поступление холодного воздуха: в выходные есть вероятность ночных заморозков.

В понедельник в Екатеринбурге днем установится температура +20°..+22°, переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный с переходом на северный, северо-западный, 1−6 м/с. Во вторник ночью ожидается до +11°, днем потеплеет до +24°. Ночью среды температура составит +13°, а днем воздух прогреется до +26° — в этом случае будет показана максимальная температура августа, при этом в последний раз выше +25° температура воздуха в городе поднималась 20 июля. В следующие дни тепло вновь пойдет на убыль: 29 августа ночью +15°, днем +21°, 30 августа — ночью до +10°, днем до +18°, 31 августа ночью +9°, днем +17°.

В первый день осени, 1 сентября, который в этом году приходится на воскресенье, ночью ожидается +7°, а днем может потеплеть до +21°.

Напомним, на прошедших выходных в Свердловской области прогнозировались заморозки, при этом пик поступления высотного холода пришелся на субботнее утро.