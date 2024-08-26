Последняя неделя лета в Свердловской области будет теплой

В понедельник в Екатеринбурге днем установится температура +20°..+22°, переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный с переходом на северный, северо-западный, 1−6 м/с. Во вторник ночью ожидается до +11°, днем потеплеет до +24°. Ночью среды температура составит +13°, а днем воздух прогреется до +26° — в этом случае будет показана максимальная температура августа, при этом в последний раз выше +25° температура воздуха в городе поднималась 20 июля. В следующие дни тепло вновь пойдет на убыль: 29 августа ночью +15°, днем +21°, 30 августа — ночью до +10°, днем до +18°, 31 августа ночью +9°, днем +17°.