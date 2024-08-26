В Омске топ-менеджеров ищут по объявлениям и предлагают зарплату до 180 тысяч

В Омске руководителей различного звена с высокой зарплатой ищут по объявлениям. Платформа Авито Работа специально для портала Om1.ru подготовила список вакансий с зарплатными предложениями от 100 000 рублей.
Так, одна из компаний ищет руководителя строительного проекта, которому обещают от 120 до 150 тыс. рублей в месяц. Но фактический размер зарплаты будет обсуждаться на собеседовании. От соискателей требуют высшее профильное образование и стаж работы не менее пяти лет. Специалист возглавит строительные процессы от планирования до сдачи объектов и будет работать по обычному графику 5/2 с 8.00 до 17.00.
Начальнику производства в машиностроении предлагают до 120 000 рублей в месяц. Претендент должен иметь высшее техническое образование и стаж на аналогичной должности от трёх лет. А в качестве преимущества указан опыт по проектированию нестандартного оборудования. Начальник производства займётся организацией, планированием и контролем работы всех подразделений и цеховых служб.
От 120 000 рублей должен составить заработок начальника участка по железобетонным работам на территории одного из производственных предприятий города. Компании нужен специалист с опытом общестроительных работ и инженерных коммуникаций, обладающий деловыми и управленческими навыками, знакомый с методами аттестации персонала, а также знающий, как готовить исходную и разрешительную документацию.
В компанию из сферы автобизнеса требуется главный бухгалтер с функциями финансового директора. Претендент должен иметь за плечами общий стаж не менее пяти лет и опыт на подобной позиции от трёх лет. Ему предлагают оплату от 100 000 рублей и обычный график 5/2. Кроме знаний действующего законодательства по бухгалтерскому учету и налогам, от кандидата ожидают уверенных навыков работы с программой «1С:Предприятие» и конфигурацией «Альфа-Авто».
Руководителю отдела продаж, который будет трудиться в удалённом формате, обещают сдельный ежемесячный заработок до 180 000 рублей. Претендентам на вакантное место нужно иметь навыки управления отделом продаж, привлечения партнёров, найма и обучения сотрудников. Специалист должен начать свою деятельность в компании с анализа рынка, разработки регламентов и скриптов, подбора и адаптации новых сотрудников.