В Омске топ-менеджеров ищут по объявлениям и предлагают зарплату до 180 тысяч

В компанию из сферы автобизнеса требуется главный бухгалтер с функциями финансового директора. Претендент должен иметь за плечами общий стаж не менее пяти лет и опыт на подобной позиции от трёх лет. Ему предлагают оплату от 100 000 рублей и обычный график 5/2. Кроме знаний действующего законодательства по бухгалтерскому учету и налогам, от кандидата ожидают уверенных навыков работы с программой «1С:Предприятие» и конфигурацией «Альфа-Авто».