В Омске пройдёт фестиваль, посвящённый Егору Летову

«Мы, современники и земляки, собрались, чтобы вместе вспомнить и переосмыслить наследие Егора Летова. Слова “Летов” и “Омск” неразрывно связаны. Мы приглашаем вас на фестиваль, чтобы вместе по-новому взглянуть на творчество музыканта и его родной город, где он жил и творил. Присоединяйтесь, чтобы почувствовать энергию настоящего рока и отдать дань уважения легенде», — говорится на сайте мероприятия.