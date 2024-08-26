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В Омске пройдёт фестиваль, посвящённый Егору Летову

Организаторы опубликовали программу фестиваля «Летов. Омск».

Источник: Аргументы и факты

Масштабный фестиваль «Летов. Омск» (16+) состоится в первую неделю осени. С 7 по 11 сентября столица Прииртышья станет местом встречи для тех, кто помнит и ценит творчество легенды русского рока.

В рамках фестиваля планируются концерты, выставки, экскурсии, тематические лекции и открытие мемориальной доски на доме, где жил музыкант.

«Мы, современники и земляки, собрались, чтобы вместе вспомнить и переосмыслить наследие Егора Летова. Слова “Летов” и “Омск” неразрывно связаны. Мы приглашаем вас на фестиваль, чтобы вместе по-новому взглянуть на творчество музыканта и его родной город, где он жил и творил. Присоединяйтесь, чтобы почувствовать энергию настоящего рока и отдать дань уважения легенде», — говорится на сайте мероприятия.

Организаторы опубликовали программу. С ней можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля «Летов. Омск».

Кроме того, в настоящее время изготавливается мемориальная доска, которую разместят на доме, где жил Егор Летов. Её открытие состоится также в рамках фестиваля 24 сентября 2024 года.

музыка