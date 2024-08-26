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Истребители «Стрижи» снова совершат техническую посадку в Омске

Пилоты готовятся к обратному вылету в Омск после авиашоу в Кемеровской области.

Источник: Комсомольская правда

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» снова ожидается в Омске. На прошлой неделе истребители уже сделали техническую посадку в омском аэропорту. Сегодня пилоты возвращаются из Кемеровской области, где проходило авиашоу по случаю Дня шахтера.

Истребители Миг-29 приземлятся в Омске для дозаправки. Точное время их прибытия пока неизвестно, но информация будет обновлена в официальной группе Омского аэропорта в социальной сети «ВКонтакте».

На прошлой неделе семь истребителей также летали в Кузбасс. Тогда они сделали техническую посадку в Омске 20 августа. Пролет реактивных самолетов над городом вызвал большой интерес в социальных сетях.

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