Истребители «Стрижи» снова совершат техническую посадку в Омске

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» снова ожидается в Омске. На прошлой неделе истребители уже сделали техническую посадку в омском аэропорту. Сегодня пилоты возвращаются из Кемеровской области, где проходило авиашоу по случаю Дня шахтера.