Истребители «Стрижи» снова совершат техническую посадку в Омске

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» снова ожидается в Омске. На прошлой неделе истребители уже сделали техническую посадку в омском аэропорту. Сегодня пилоты возвращаются из Кемеровской области, где проходило авиашоу по случаю Дня шахтера.
Истребители Миг-29 приземлятся в Омске для дозаправки. Точное время их прибытия пока неизвестно, но информация будет обновлена в официальной группе Омского аэропорта в социальной сети «ВКонтакте».
На прошлой неделе семь истребителей также летали в Кузбасс. Тогда они сделали техническую посадку в Омске 20 августа. Пролет реактивных самолетов над городом вызвал большой интерес в социальных сетях.