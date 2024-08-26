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В Новосибирске из-за обрыва контактной сети трамваев образовалась пробка

Сервисы отслеживания общественного транспорта также сообщают о затруднениях в движении трамваев № 2 и 16, которые испытывают проблемы в противоположном направлении на улице Покрышкина.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске на трамвайной линии на улице Блюхера образовалась значительная пробка в сторону площади им. К. Маркса. Остановлены шесть вагонов трамваев № 8, 15 и 18, сообщает Telegram-канал «Вести Новосибирска».

Причиной инцидента стал обрыв проводов контактной сети на пересечении улиц Блюхера и Ватутина. На место происшествия прибыли специалисты для устранения неполадки. Сервисы отслеживания общественного транспорта также сообщают о затруднениях в движении трамваев № 2 и 16, которые испытывают проблемы в противоположном направлении на улице Покрышкина.