В Новосибирске из-за обрыва контактной сети трамваев образовалась пробка

Причиной инцидента стал обрыв проводов контактной сети на пересечении улиц Блюхера и Ватутина. На место происшествия прибыли специалисты для устранения неполадки. Сервисы отслеживания общественного транспорта также сообщают о затруднениях в движении трамваев № 2 и 16, которые испытывают проблемы в противоположном направлении на улице Покрышкина.