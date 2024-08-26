В Красноярске последняя неделя лета будет пасмурной и дождливой

Последняя неделя лета в Красноярске обещает быть пасмурной и дождливой. Осадки ожидаются и в первый день осени, который придется на воскресенье.
В понедельник и вторник синоптики Гидрометцентра обещают +20 °C и переменную облачность с кратковременным дождем.
В среду небо затянет тучами и похолодает до +19 °C. Возможен небольшой дождь.
В четверг синоптики снова прогнозируют облачность, небольшой дождь и +20 °C.
Самым теплым днем недели станет пятница — столбик термометра покажет + 22. Будет облачно, но без дождя.
В суббота тоже обойдется без осадков. Температура воздуха составит +21 °C.
А вот в воскресенье, 1 сентября, похолодает до + 18. Будет облачно и дождливо.
Ветер на неделе ожидается преимущественно юго-западный 3−4 м/с. Атмосферное давление на протяжении недели будет низким. Оно составит 733−735 мм ртутного столба.