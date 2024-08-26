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В Красноярске последняя неделя лета будет пасмурной и дождливой

Осадки ожидаются и 1 сентября. Первый день осени придется на воскресенье.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Reuters

Последняя неделя лета в Красноярске обещает быть пасмурной и дождливой. Осадки ожидаются и в первый день осени, который придется на воскресенье.

В понедельник и вторник синоптики Гидрометцентра обещают +20 °C и переменную облачность с кратковременным дождем.

В среду небо затянет тучами и похолодает до +19 °C. Возможен небольшой дождь.

В четверг синоптики снова прогнозируют облачность, небольшой дождь и +20 °C.

Самым теплым днем недели станет пятница — столбик термометра покажет + 22. Будет облачно, но без дождя.

В суббота тоже обойдется без осадков. Температура воздуха составит +21 °C.

А вот в воскресенье, 1 сентября, похолодает до + 18. Будет облачно и дождливо.

Ветер на неделе ожидается преимущественно юго-западный 3−4 м/с. Атмосферное давление на протяжении недели будет низким. Оно составит 733−735 мм ртутного столба.