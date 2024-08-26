За красноярскими школьниками будут следить тщательнее

«В целях обеспечения безопасности школьников в новом учебном году все школы города оснащены системой видеонаблюдения. Всего камер 6853, что на 264 единицы больше, чем в прошлом учебном году. Также учебные заведения оснащены стационарными металлорамками, “тревожной кнопкой”, усилен пропускной режим в учреждениях с привлечением частных охранных организаций», — рассказала заместитель руководителя главного управления образования Марина Чернышкова.
Отметим, что приёмка школ к новому учебному году завершилась 15 августа.
В текущем году в рамках развития комплексной автоматизированной системы «Безопасный город» в 10 учреждениях планируется смонтировать системы видеонаблюдения КАС «Безопасный город», в 11 школах будет осуществлён монтаж инфраструктуры этой системы с интеграцией существующих камер видеонаблюдения. Все работы планируется выполнить до конца года. Стоит отметить, что за период с 2022 по 2023 годы к системе «Безопасный город» подключены 53 школы города.
Также перед началом нового учебного года сотрудники ГИБДД проверили улично-дорожную сеть вблизи школ города.
«Во время проведённых мероприятий проверялись схемы безопасности маршрутов детей “дом-школа-дом” с реальной обстановкой улично-дорожной сети. Обследование школ непосредственно перед Днём знаний, включая использование служебно-розыскных собак, запланировано на 1 сентября», — рассказал начальник отдела охраны общественного порядка Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» Юрий Кузора.
«В рамках госпрограммы Красноярского края “Развитие образования” в этом году в 17 школах города установят системы оповещения, проведут ремонт ограждений, установят дополнительные видеокамеры и противотаранные устройства, охранную сигнализацию, автоматические ворота и контрольно-пропускные пункты на въезде на территорию», — поделилась Марина Чернышкова.