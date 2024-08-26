За красноярскими школьниками будут следить тщательнее

В текущем году в рамках развития комплексной автоматизированной системы «Безопасный город» в 10 учреждениях планируется смонтировать системы видеонаблюдения КАС «Безопасный город», в 11 школах будет осуществлён монтаж инфраструктуры этой системы с интеграцией существующих камер видеонаблюдения. Все работы планируется выполнить до конца года. Стоит отметить, что за период с 2022 по 2023 годы к системе «Безопасный город» подключены 53 школы города.