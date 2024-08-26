Два пожара возникло из-за гроз в лесах Иркутской области на выходных

Два пожара появились в лесах Иркутской области из-за грозовых разрядов. Как сообщили в правительстве региона, пламя охватило участки в Казачинско-Ленском и Усть-Кутском районах. В первом случае пламя взяли под контроль на площади в четыре гектара в восьми километрах от села Новоселово. Теперь его тушением занимаются восемь человек.