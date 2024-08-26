Два пожара возникло из-за гроз в лесах Иркутской области на выходных

Два пожара появились в лесах Иркутской области из-за грозовых разрядов. Как сообщили в правительстве региона, пламя охватило участки в Казачинско-Ленском и Усть-Кутском районах. В первом случае пламя взяли под контроль на площади в четыре гектара в восьми километрах от села Новоселово. Теперь его тушением занимаются восемь человек.
— Действующим на утро 26 августа перешел лесной пожар в Усть-Кутском районе на площади два гектара. Огонь находится в 60 км от ближайшего населенного пункта. На тушение заброшено 15 пожарных-десантников Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов, — пояснили в правительстве.
За пожарной обстановкой в лесах следили девять самолетов, а для доставки к месту тушения привлекались три вертолета Ми-8.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице региона пожарные вынесли из охваченной дымом и огнем квартиры кошку и собаку. Животные спрятались в углу, испугавшись пожара.