Кашель усилился, дышать сложно: у 9-летнего мальчика подозревали бронхит, но то, что обнаружили в груди, удивило врачей

Кашель, насморк, дышать тяжело, в груди будто что-то свистит. С такими жалобами в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу Иркутска поступил 9-летний мальчик. Ему поставили диагноз «обструктивный бронхит, аллергический ринит». Однако все оказалось не так просто.
— Пролечили ребенка в соответствии с клиническими рекомендациями, состояние улучшилось, при выписке порекомендовали сдать тесты на аллергены, — рассказывает заведующая отделением пульмонологии Татьяна Бондаренко. — Отдавая в руки маме документы на выписку, мы договорились, что через три дня она придет с сыном на осмотр: беспокойство за пациента не отпускало. Через три дня они не пришли, а на четвертый мама позвонила в отделение и сказала, что кашель усилился, дышать сложно.
Школьника снова экстренно положили в больницу. Провели диагностику бронхов и… Нашли маленькую прозрачную деталь от «Лего». Причем даже не сразу поняли, что это. Лишь врач, чей сын любит тоже любит этот конструктор, объяснила: это фонарик от машинки. Когда его вытащили, мальчик, наконец, смог свободно дышать.
Он, как выяснилось, даже не заметил, когда и как проглотил деталь. Рассказал только, что играл в конструктор в конце апреля, а в больницу впервые попал в начале мая. Медики добавили, что обнаружить такую деталь непросто, ведь благодаря сквозному отверстию в ней ребенок мог дышать. Да и он уже школьник, среди подросших детей такие случаи нечастые.
— Обычно инородное тело — это проблема детей от года до 3 лет, потому что процессы дыхания и глотания у них еще не синхронизированы, в редких случаях — 4−5 лет, — добавила Татьяна Бондаренко.