Кашель усилился, дышать сложно: у 9-летнего мальчика подозревали бронхит, но то, что обнаружили в груди, удивило врачей

— Пролечили ребенка в соответствии с клиническими рекомендациями, состояние улучшилось, при выписке порекомендовали сдать тесты на аллергены, — рассказывает заведующая отделением пульмонологии Татьяна Бондаренко. — Отдавая в руки маме документы на выписку, мы договорились, что через три дня она придет с сыном на осмотр: беспокойство за пациента не отпускало. Через три дня они не пришли, а на четвертый мама позвонила в отделение и сказала, что кашель усилился, дышать сложно.