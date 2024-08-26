Артем Ткаченко рассказал о съемках продолжения «Вампиров средней полосы»

«Сейчас будет сниматься третий сезон “Вампиров средней полосы”, в котором вновь появится мой Жан Иванович. Съемки еще не начались, но сценарий уже написан и уже сводятся графики актеров. Но и этот сериал, как мне кажется, не надо сильно растягивать. Третий сезон — это всё еще интересно, но вот если будет седьмой или восьмой — уже не знаю», — поделился Ткаченко.