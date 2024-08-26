В Пермском крае придумали аутентичное меню с рабочей окрошкой и жарехой

В аутентичное меню Пермского края вошли: закуски — обед «Чусовской рабочий» с запеченным картофелем и крученым салом, пирожки на укус «Лисиковские» с грибами и мясом; супы — окрошка рабочая «Камасинская» на квасе с квашеной капустой, уха сладкая из судака «Астафьевская»; вторые блюда — жареха из лесных грибов «По-Утесовски», говядина томленая с с корнеплодами «Архиповская». К чаю подадут оладушки кислые «Марьино детство» и зефир тз черной смородины «Мадам Эжени». Приятного аппетита!