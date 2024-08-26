В Пермском крае придумали аутентичное меню с рабочей окрошкой и жарехой

В Пермском крае запустили национальный туристический маршрут «Горнозаводская цивилизация Прикамья». Он объединил четыре промышленные территории региона — города Чусовой, Лысьву, Губаху и Горнозаводск. Его неотъемлемой частью станет аутентичное меню.
Новый туристический маршрут позволит проехать по четырем ООПТ, увидеть семь рек и восемь промышленных предприятий, девять музеев, отведать самые разные вкусности в 107 точек питания. Продолжительность путешествия составит пять дней. Проект представили в Чусовом.
Как рассказали в администрации городского округа, изюминкой проекта стало создание аутентичного меню, автором которого выступила фуд-блогер Евгения Решанова при поддержке местных музейщиков и краеведов.
В основу блюд легли локальные продукты, бывшие в употреблении жителей горнозаводских городов и поселков в XIX — начале XX века. Попробовать блюда аутентичного меню уже можно попробовать в ресторане «Территория».
В краевом Центре развития туризма считают, что создание аутентичного меню является мощным толчком к развитию гастрономического туризма, а знакомство с местной кухней приведет к знакомству с историей города.
В аутентичное меню Пермского края вошли: закуски — обед «Чусовской рабочий» с запеченным картофелем и крученым салом, пирожки на укус «Лисиковские» с грибами и мясом; супы — окрошка рабочая «Камасинская» на квасе с квашеной капустой, уха сладкая из судака «Астафьевская»; вторые блюда — жареха из лесных грибов «По-Утесовски», говядина томленая с с корнеплодами «Архиповская». К чаю подадут оладушки кислые «Марьино детство» и зефир тз черной смородины «Мадам Эжени». Приятного аппетита!
На дегустацию меню были приглашены журналисты, блогеры, туроператорские компании Пермского края.