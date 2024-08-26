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Хоккеист Томаш Юрчо объяснил свой переход в китайскую команду

Ему предлагали остаться в Омске, но он не стал продлевать контракт.

Источник: Комсомольская правда

Бывший нападающий омского клуба «Авангард» Томаш Юрчо рассказал, почему решил перейти в китайскую команду «Куньлунь». В интервью порталу «Чемпионат» он сказал, что ему предлагали остаться в Омске и продлить контракт, но он выбрал уйти.

Юрчо хотел играть важную роль в команде и получать больше игрового времени.

«Мне хотелось быть важным игроком и чаще выходить на лёд, как это было в “Куньлуне”. Это стало основным поводом для моего возвращения», — пояснил он.

Также хоккеист выразил удивление по поводу задержки с предложением от «Авангарда», которое поступило лишь через два месяца после его ухода.

«Если бы клуб предложил мне продление сразу после завершения сезона, это могло бы изменить ситуацию», — добавил Юрчо.

Напомним, что словацкий форвард подписал контракт с «Авангардом» в конце прошлого года и за 21 матч набрал 16 очков.