Хоккеист Томаш Юрчо объяснил свой переход в китайскую команду

Бывший нападающий омского клуба «Авангард» Томаш Юрчо рассказал, почему решил перейти в китайскую команду «Куньлунь». В интервью порталу «Чемпионат» он сказал, что ему предлагали остаться в Омске и продлить контракт, но он выбрал уйти.
Юрчо хотел играть важную роль в команде и получать больше игрового времени.
«Мне хотелось быть важным игроком и чаще выходить на лёд, как это было в “Куньлуне”. Это стало основным поводом для моего возвращения», — пояснил он.
Также хоккеист выразил удивление по поводу задержки с предложением от «Авангарда», которое поступило лишь через два месяца после его ухода.
«Если бы клуб предложил мне продление сразу после завершения сезона, это могло бы изменить ситуацию», — добавил Юрчо.
Напомним, что словацкий форвард подписал контракт с «Авангардом» в конце прошлого года и за 21 матч набрал 16 очков.