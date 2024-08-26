Хоккеист Томаш Юрчо объяснил свой переход в китайскую команду

Бывший нападающий омского клуба «Авангард» Томаш Юрчо рассказал, почему решил перейти в китайскую команду «Куньлунь». В интервью порталу «Чемпионат» он сказал, что ему предлагали остаться в Омске и продлить контракт, но он выбрал уйти.