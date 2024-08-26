Вход на станцию «Площадь Восстания» ограничили на два месяца из-за ремонта

Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», ремонтные работы будут вестись до 21 октября. Из-за этого вход в вестибюль 1 будут ограничивать по будням с 17:00 до 19:30. При этом с учетом фактического пассажиропотока при необходимости возможна корректировка указанного времени, уточнили в пресс-службе подземки.