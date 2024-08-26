Из-за утечки жители микрорайона и жилого комплекса Уфы остались без воды

Жители уфимского микрорайона Затон и жилого комплекса «Сосны» сегодня, 26 августа, с самого утра остались без воды. Как сообщил глава Ленинского района Олег Котов, это связано с утечкой на водопроводе.
На место аварии уже приехала аварийная бригада «Уфаводоканала».
«В 4:30 произошло резкое увеличение расхода холодного водоснабжения, что привело к снижению параметров давления в сети. Проводятся работы по поиску аварийного участка водопровода для локализации утечки и выполнению аварийно-восстановительных работ», — прокомментировали в организации.
На время отключения воды обещают подвозить воду. В Управлении гражданской защиты сообщили, что их организовали на Асхата Мирзагитова, 10, пересечении пер. Надежды и Алексеевского шоссе, Артезианской, 24, Тальковой, 36, Афзала Тагирова, 2а, Природной, 20, Дружбы Народов, 57/1, Летчиков, 2д, а также между Летчиков, 9, и Союзной, 37. Точки начнут работу с 13 часов.