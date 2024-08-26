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В части Иркутска и Иркутского района отключат холодное водоснабжение

С 22:00 29 августа до 10:00 31 августа будет отключено холодное водоснабжение в жилых домах и административных зданиях в части Октябрьского, Куйбышевского районов Иркутска и Иркутского района.

Источник: Соцсети

Об этом сообщает городская администрация.

Отключение затронет следующие территории:

— От плотины ГЭС вниз по правому берегу реки Ангары до Академического моста;

— Улицы Седова, Подгорная, Советская до Красноярской;

— От Красноярской вверх по левому берегу реки Ушаковки до Урожайной;

— Улица Дорожная;

— Поселок Дзержинск;

— Район Аэропорта;

— Микрорайон Солнечный;

— Застройка вдоль Байкальского тракта.

Отключение связано с производством планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации для подготовки городского коммунального хозяйства к предстоящему отопительному периоду.

ЖКХ