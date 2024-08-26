В части Иркутска и Иркутского района отключат холодное водоснабжение

Об этом сообщает городская администрация.
Отключение затронет следующие территории:
— От плотины ГЭС вниз по правому берегу реки Ангары до Академического моста;
— Улицы Седова, Подгорная, Советская до Красноярской;
— От Красноярской вверх по левому берегу реки Ушаковки до Урожайной;
— Улица Дорожная;
— Поселок Дзержинск;
— Район Аэропорта;
— Микрорайон Солнечный;
— Застройка вдоль Байкальского тракта.
Отключение связано с производством планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации для подготовки городского коммунального хозяйства к предстоящему отопительному периоду.