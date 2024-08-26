Лето «попрощается» двоякой погодой: синоптики озвучили прогноз на финал августа в Хабаровском крае

Лето в Хабаровском крае пролетело настолько незаметно, что закрался вопрос: «Было ли оно вообще?». То дожди, то похолодания — той самой жары особенно и не чувствовалось. А ведь на календаре последняя неделя августа, и, справедливости ради, она еще успеет нас порадовать. Правда, как и огорчить. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
Финальная летняя «семидневка» в 2024 году началась с дождя и похолодания. Как будто осень ворвалась раньше времени, что не могло не расстроить. Организовал мини-репетицию сентября и «украл» драгоценное тепло циклон, который покидает край и уходит на восток.
Поэтому, по словам синоптиков, регион ждет потрясающее завершение лета. Без осадков и с комфортными температурами воздуха. С поправкой на основной принцип погоды за последние несколько месяцев: тепло — для будней, дождь — для выходных.
«31 августа ждем, что придет новый циклон. На выходных, по предварительному прогнозу, пройдут кратковременные дожди на большей территории края. Особенно в южных и центральных районах», — рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».
Столбики термометров ночью покажут +11+16 градусов. Днем в среднем по региону воздух прогреется до +22+28 градусов. В Хабаровске ожидается около +25+26 градусов.
Прогноз еще будет уточняться.