Лето «попрощается» двоякой погодой: синоптики озвучили прогноз на финал августа в Хабаровском крае

Лето в Хабаровском крае пролетело настолько незаметно, что закрался вопрос: «Было ли оно вообще?». То дожди, то похолодания — той самой жары особенно и не чувствовалось. А ведь на календаре последняя неделя августа, и, справедливости ради, она еще успеет нас порадовать. Правда, как и огорчить. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".