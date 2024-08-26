В Челябинске из-за протестов общественности отменили шоу с участием 700 дронов

Сегодня, 26 августа, глава города выступила с официальным заявлением по этой истории.
Наталья Котова указала на недостоверность информации о том, что администрация планирует потратить денежные средства на шоу, тогда как беспилотных летательных аппаратов не хватает на фронте.
«Важно уточнить: шоу планировалось как подарок Челябинску и горожанам от одного из предприятий. Принято решение об его отмене. Челябинск и Челябинская область регулярно отправляют грузы, в том числе с дронами, на передовую. Эта поддержка системная. И сейчас готовим к отправке очередной большой гуманитарный груз для жителей Курской области», — говорится в заявлении властей.
Шоу дронов должно было состояться в честь Дня города 30 августа на открытии светомузыкального фонтана.
«На открытии светомузыкального фонтана будет дополнительная “изюминка” — более 700 дронов поднимутся в небо и будут выстраиваться в фигуры. Мы перекроем улицу Кирова от улицы Братьев Кашириных до Труда. Она станет полностью пешеходной. Помимо этого, мы перекроем улицу Красную», — комментировала начальник Управления культуры города Элеонора Халикова.