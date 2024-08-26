В Челябинске из-за протестов общественности отменили шоу с участием 700 дронов

«Важно уточнить: шоу планировалось как подарок Челябинску и горожанам от одного из предприятий. Принято решение об его отмене. Челябинск и Челябинская область регулярно отправляют грузы, в том числе с дронами, на передовую. Эта поддержка системная. И сейчас готовим к отправке очередной большой гуманитарный груз для жителей Курской области», — говорится в заявлении властей.