В Челябинской области подешевели свекла, бананы и помидоры

Второе место в этом списке у бананов, которые подешевели на 9,6% и стоили 141,94 рубля за килограмм. А на третьей строчке оказались свежие помидоры: цена составила 172,59 рубля за килограмм (снижение на 8,7%). Кроме того, в пятерку вошли морковь (стоимость в июле — 61,31 рубля за килограмм, что меньше июньских показателей на 7,3%) и груши (в среднем килограмм фруктов обходился в июле в 205,03 рубля, что оказалось меньше на 6,4%).