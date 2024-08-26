В Челябинской области подешевели свекла, бананы и помидоры

Мониторинг основывался на данных Росстата. Как сообщили в региональной КСП, в категории продовольственных товаров обнаружилось сразу 50 позиций, по которым произошло снижением стоимости. Так, наибольшую динамику показали цены на свеклу: в июле они «упали» на 15,6%, и за килограмм овоща можно было отдать 61,43 рубля.
Второе место в этом списке у бананов, которые подешевели на 9,6% и стоили 141,94 рубля за килограмм. А на третьей строчке оказались свежие помидоры: цена составила 172,59 рубля за килограмм (снижение на 8,7%). Кроме того, в пятерку вошли морковь (стоимость в июле — 61,31 рубля за килограмм, что меньше июньских показателей на 7,3%) и груши (в среднем килограмм фруктов обходился в июле в 205,03 рубля, что оказалось меньше на 6,4%).
В категории непродовольственных товаров оказалось 125 позиций. Здесь лидером по снижению стоимости стали женские туфли из натуральной кожи. Одна пара в июле в среднем стоила 3 642,32 рубля. Цена на обувь стала меньше на 6,2%.
По данным ведомства, в пятерку подешевевших товаров здесь вошли лекарственные средства «Эргоферон» (454,85 рубля за упаковку из 20 таблеток) и «Левомеколь» (тюбик мази в 40 грамм стоил 186,76 рубля), а также стиральный порошок, который в среднем подешевел на 4,8%, то есть до 188,20 рублей за килограмм.
При этом именно в Челябинской области по сравнению с другими регионами УрФО произошло наибольшее снижение стоимости груш, бананов, стирального порошка, и лекарств, а также зафиксированы самые низкие цены на продукты (свекла, морковь, помидоры, груши и так далее).