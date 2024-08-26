Миллион за третьего — реальность: о новой льготе напомнили в правительстве Приморья

Многодетные семьи Приморского края, в которых с 1 января 2024 года появился третий или последующий ребенок, могут рассчитывать на получение до миллиона рублей для погашения ипотечного кредита, напомнили в региональном правительстве. Выплата состоит из двух частей: 550 тысяч рублей предоставляется из регионального бюджета, а 450 тысяч рублей — из федерального. Процесс подачи заявлений уже открыт, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Как уточнили в краевом министерстве труда и социальной политики, право на региональную выплату в размере 550 тысяч рублей возникает только после реализации права на федеральную выплату в 450 тысяч рублей. Поддержка предоставляется однократно и может быть использована только для действующего ипотечного кредита.
Для получения обеих выплат многодетным семьям необходимо подать заявление через портал Госуслуг, выбрав услугу «Выплата до 450 тысяч на погашение ипотеки для многодетных родителей». На этапе подачи документов потребуется приложить заявление на региональную выплату, которое можно скачать на сайте АО «ДОМ.РФ». Документы также можно подать лично в офисе банка, который выдал ипотеку.
С 2023 года право на эту меру социальной поддержки распространяется и на семьи, зарегистрировавшие рождение третьего или последующего ребенка в органах ЗАГС на территории других субъектов Российской Федерации, а не только в Приморье. Эти изменения направлены на помощь семьям, которые по вынужденным обстоятельствам родили детей за пределами края.
«На одном из прошедших Восточных экономических форумов обсуждалось решение о выплате при рождении третьего ребенка денежных средств в размере 1 млн рублей. И такая мера была внедрена по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В прошлом году эта мера поддержки стартовала как пилотный проект в Приморье, а сейчас Правительство России расширило ещё на семь дальневосточных регионов. Повышение качества жизни людей, улучшение демографической ситуации и поддержка многодетных семей на Дальнем Востоке — остается одной из приоритетных задач в нашей работе», — сказал зампредседателя правительства, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Консультации по вопросам предоставления выплаты в Приморье можно получить по телефону: 8 (800) 30−22−145. С 1 сентября информация о всех мерах соцподдержки будет доступна по единому номеру: 8−800−100−00−01.
Поддержка в других регионах Дальнего Востока.
Приморье стало первым регионом, внедрившим эту меру поддержки многодетных семей с ипотекой в 2023 году. С 2024 года опыт распространяется на другие субъекты Дальневосточного федерального округа. В частности, на Камчатке, в Магаданской области, на Чукотке и в Еврейской автономной области семьи, родившие третьего или последующего ребенка, также могут претендовать на получение 1 миллиона рублей для погашения ипотеки.
Справка «КП»
Меру поддержки разрабатывали больше года. Регион стал первым субъектом, где правительство РФ вводит миллион за третьего. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Чтобы получить данную субсидию, кредитор по ипотеке — мать или отец — должен подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги» или лично — в офисе банка-кредитора.