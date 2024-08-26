Миллион за третьего — реальность: о новой льготе напомнили в правительстве Приморья

«На одном из прошедших Восточных экономических форумов обсуждалось решение о выплате при рождении третьего ребенка денежных средств в размере 1 млн рублей. И такая мера была внедрена по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В прошлом году эта мера поддержки стартовала как пилотный проект в Приморье, а сейчас Правительство России расширило ещё на семь дальневосточных регионов. Повышение качества жизни людей, улучшение демографической ситуации и поддержка многодетных семей на Дальнем Востоке — остается одной из приоритетных задач в нашей работе», — сказал зампредседателя правительства, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.