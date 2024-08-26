Во Владивостоке черепахи обосновались в прудах парка Минного городка и на озере Чан

В последнее время жители Владивостока все чаще стали замечать черепах в городских водоемах — от прудов парка Минного городка до озера Чан. Одни считают, что это местный вид, другие полагают, что они могли мигрировать из Китая. Корр. ИА PrimaMedia связалась с герпетологом ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Ириной Масловой и выяснила, что все водоемы в черте приморской столицы не являются природными местами обитания черепах. Это значит, что пресмыкающиеся оказались здесь по вине человека.
По словам Ирины Масловой, на полуострове Муравьева-Амурского, где расположена материковая часть Владивостока, черепах в природе никогда не было из-за горного рельефа этого района. Единственным видом черепах, обитающим в Приморье, является дальневосточная мягкотелая черепаха (Pelodiscus maackii). Однако ее ареал ограничивается озером Ханка, бассейном реки Уссури, а также рекой Раздольная. При этом следует отметить, что данный вид не имеет отношения к Владивостоку.
«Все места обитания дальневосточной мягкотелой черепахи — озера и низовья рек. Важно понимать, что черепахи никуда не перемещались. Пресмыкающиеся, появляющиеся здесь, являются выброшенными людьми. Бывает такое, что люди привозят дальневосточную черепаху, например, с Ханки или Раздольной в город. Вот так они и появляются в местных водоемах, которые не подходят им для комфортного обитания и размножения» — рассказала Маслова.
Второй вид, который достаточно часто можно встретить во Владивостоке — это красноухая черепаха (Trachemys scripta), относящаяся к семейству Американских пресноводных черепах. Ее естественный ареал ограничивается центральной и южной частью США и прилегающей территорией Мексики. Однако в XX в. один из ее подвидов стал очень популярным в качестве домашнего питомца. Здесь дело в том, что молодые красноухие черепахи миниатюрны и ярко окрашены — это привлекает аквариумистов.
«Эти животные быстро растут. Крупные особи требуют больше места, менее симпатичны внешне, агрессивны и могут кусаться. Выбрасывание их в ближайший водоем — самый распространенный способ избавиться от надоедливого питомца. При этом стоит отметить, что красноухая черепаха, выпущенная на волю, хорошо переносит широкий диапазон температур и не зависит от влажности воздуха вокруг водоема», — подчеркнула Маслова.
Особи этого вида активируют свое пищевое поведение, когда вода температура становится выше 10. После выпуска они могут обитать в водоёме до 30 лет. Эксперт также отметила, что красноухая черепах является инвазионным видом — то есть, видом, распространение которого угрожает биологическому многообразию. Выходит, что даже несколько крупных особей способны повредить малокомпонентные экосистемы небольших изолированных водоемов типа искусственных прудов. Черепах этого вида настолько много, что проблема приобрела мировой масштаб.
«Выброшенные черепахи оказывают негативное влияние на местных макрофитов (прим. ред. макрофиты — растения, произрастающие в водоемах) и гидробионтов (прим. ред. гидробионт — организм, приспособленный к обитанию в водной среде). Ввоз этой рептилии в Европу полностью запрещен с 1997 г. Несмотря на усилия по биобезопасности в некоторых странах, в настоящее время она встречается в открытых водоемах на всех континентах, кроме Антарктиды», — уточнила кандидат биологических наук.
Для закрепления красноухих черепах на новой захваченной территории очень важна успешность зимовки. Они впадают в спячку на дне водоемов, во время которой могут переносить положительные температуры, близкие к нулю, а также значительный дефицит и даже кратковременное отсутствие кислорода. Решающими критериями выживания вида могут быть: продолжительность зимнего периода и ледяного покрова, а также количество дней с температурой воды выше 10 в теплый период.
При этом большинство мест, где фиксируются устоявшиеся группировки этих черепах, не отвечают условиям для успешного размножения. Получается, что набор новых особей в «псевдопопуляции» красноухих черепах происходит за счет дополнительных выпусков людьми домашних питомцев.