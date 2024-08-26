Во Владивостоке черепахи обосновались в прудах парка Минного городка и на озере Чан

Второй вид, который достаточно часто можно встретить во Владивостоке — это красноухая черепаха (Trachemys scripta), относящаяся к семейству Американских пресноводных черепах. Ее естественный ареал ограничивается центральной и южной частью США и прилегающей территорией Мексики. Однако в XX в. один из ее подвидов стал очень популярным в качестве домашнего питомца. Здесь дело в том, что молодые красноухие черепахи миниатюрны и ярко окрашены — это привлекает аквариумистов.