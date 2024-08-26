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В Уфе мужчину осудят за поджог девяти автомобилей

В Уфе мужчина предстанет перед судом за поджог автомобилей. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

С апреля 2018 года по октябрь 2023 года мужчина, испытывая личные неприязненные отношения к двоим бывшим коллегам, троим сотрудникам правоохранительных органов, преподавателю высшего учебного заведения, а также врачу одной из больниц Уфы, установил местонахождение их автомобилей, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

В результате огнем уничтожены пять автомобилей и повреждены еще четыре. Собственникам причинен ущерб на общую сумму более 8 млн рублей.

Обвиняемый не признал вину в совершении преступлений. Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.