В Уфе мужчину осудят за поджог девяти автомобилей

С апреля 2018 года по октябрь 2023 года мужчина, испытывая личные неприязненные отношения к двоим бывшим коллегам, троим сотрудникам правоохранительных органов, преподавателю высшего учебного заведения, а также врачу одной из больниц Уфы, установил местонахождение их автомобилей, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.