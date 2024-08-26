Во Владивостоке решат проблему с подтоплениями улиц: что будет сделано

Глава края отметил, что в результате изменения климата в Приморье увеличилось число проливных дождей тропического характера. В этом году ливни наблюдались с конца июня. Так во Владивостоке необходимо восстановить ливневую канализацию в районе Пограничной и Батарейной. Насосы будут приобретены на средства из краевого бюджета.