Во Владивостоке решат проблему с подтоплениями улиц: что будет сделано

«Нужно провести все необходимые работы для устранения заторов, обрушения канализации и создать условия для того, чтобы было единое место стока воды. Приобрести несколько передвижных и стационарных насосов, чтобы в период ливней мы могли перебрасывать воду в море», — отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Глава края отметил, что в результате изменения климата в Приморье увеличилось число проливных дождей тропического характера. В этом году ливни наблюдались с конца июня. Так во Владивостоке необходимо восстановить ливневую канализацию в районе Пограничной и Батарейной. Насосы будут приобретены на средства из краевого бюджета.
Также на реке Объяснения начнутся работы по расчистке русла. Для этого будет подготовлена площадка для передвижных насосов.
Напомним, сильные осадки обрушились на Владивосток вечером 19 августа. В результате непогоды многие улицы города оказались подтоплены. В районе улицы Калина местные жители передвигались по проезжей части на гидроциклах.