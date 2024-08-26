Жаркая погода ожидает воронежцев на рабочей неделе

На рабочей неделе воронежцев ожидает жаркая погода. В понедельник — вторник воздух прогреется до +32 градусов, а в четверг — пятницу термометры покажут +29 градусов. Осадков не ожидается. Прогноз погоды с понедельника, 26 августа, по пятницу, 30 августа, опубликовал Воронежский гидрометцентр.
В понедельник и вторник ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью составит +16…+18 градусов, днем термометры покажут +31…+33 градуса. Скорость северо-восточного ветра — 6−11 м/с. В понедельник метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.
Днем среды, 28 августа, столбики термометров опустятся до +31 градуса. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/сек.
Ночью четверга и пятницы, 29 и 30 августа, температура воздуха составит +15…+17 градусов. В светлое время суток воздух прогреется до +29 градусов.
Из-за сильной жары V максимальный класс пожарной опасности сохраняется на территории девяти районов. Речь идет о Нововоронеже, Богучарском, Верхнемамонском, Кантемировском, Каширском, Петропавловском, Россошанском, Новохоперском и Таловском районах. На остальной территории региона действует IV класс пожарной опасности (высокая степень).