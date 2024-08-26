Жаркая погода ожидает воронежцев на рабочей неделе

На рабочей неделе воронежцев ожидает жаркая погода. В понедельник — вторник воздух прогреется до +32 градусов, а в четверг — пятницу термометры покажут +29 градусов. Осадков не ожидается. Прогноз погоды с понедельника, 26 августа, по пятницу, 30 августа, опубликовал Воронежский гидрометцентр.