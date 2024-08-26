Угрожает ли Приморью тайфун SHANSHAN — прогнозы синоптиков

Очередной тайфун SHANSHAN сформировался в приэкваториальной зоне, сообщает ИА PrimaMedia. Данный тайфун с порядковым номером 10 пока медленно подходит к южным Японским островам, уточнили в Примгидрмоете. Главный синоптик Приморья рассказал, грозит ли краю непогода из-за циклона.
По словам Бориса Кубая, расчеты показывают, что путь к Приморскому краю будет заблокирован антициклоном, поэтому ему придется двигаться по самому неблагоприятному для него маршруту — непосредственно над Японией, причиняя при этом немало бед.
Во Владивостоке, кстати, в понедельник по-осеннему похолодало. На обеспокоенность местных жителей по поводу возвращения в город тепла, метеоролог заявил:
«С завтрашнего дня потеплеет, но ненадолго, поскольку к выходным подойдет новый атмосферный фронт. Нашим пользователям следует обратить внимание на то, что в середине следующей недели над территорией северо-восточного Китая, а затем и в Приморье может резко похолодать. В утренние часы во многих районах края температура воздуха может не превышать +5 градусов. Желательно заблаговременно подготовить осенний вид одежды, особенно для детей», — уточнил Борис Кубай.
Напомним, во вторник в Приморье ожидаются дожди и грозы.