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Угрожает ли Приморью тайфун SHANSHAN — прогнозы синоптиков

Во вторник в Приморье ожидаются дожди и грозы.

Сейчас в Олбани: +20° 2 м/с 88% 759 мм рт. ст. +16°
Источник: PrimaMedia.ru

Очередной тайфун SHANSHAN сформировался в приэкваториальной зоне, сообщает ИА PrimaMedia. Данный тайфун с порядковым номером 10 пока медленно подходит к южным Японским островам, уточнили в Примгидрмоете. Главный синоптик Приморья рассказал, грозит ли краю непогода из-за циклона.

По словам Бориса Кубая, расчеты показывают, что путь к Приморскому краю будет заблокирован антициклоном, поэтому ему придется двигаться по самому неблагоприятному для него маршруту — непосредственно над Японией, причиняя при этом немало бед.

Во Владивостоке, кстати, в понедельник по-осеннему похолодало. На обеспокоенность местных жителей по поводу возвращения в город тепла, метеоролог заявил:

«С завтрашнего дня потеплеет, но ненадолго, поскольку к выходным подойдет новый атмосферный фронт. Нашим пользователям следует обратить внимание на то, что в середине следующей недели над территорией северо-восточного Китая, а затем и в Приморье может резко похолодать. В утренние часы во многих районах края температура воздуха может не превышать +5 градусов. Желательно заблаговременно подготовить осенний вид одежды, особенно для детей», — уточнил Борис Кубай.

Напомним, во вторник в Приморье ожидаются дожди и грозы.