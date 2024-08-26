Угрожает ли Приморью тайфун SHANSHAN — прогнозы синоптиков

«С завтрашнего дня потеплеет, но ненадолго, поскольку к выходным подойдет новый атмосферный фронт. Нашим пользователям следует обратить внимание на то, что в середине следующей недели над территорией северо-восточного Китая, а затем и в Приморье может резко похолодать. В утренние часы во многих районах края температура воздуха может не превышать +5 градусов. Желательно заблаговременно подготовить осенний вид одежды, особенно для детей», — уточнил Борис Кубай.