Трамвайные пути в Хабаровске чинят по ночам

Активно приводить инфраструктуру электротранспорта в Хабаровске стало возможно после того, как были решены все юридические вопросы с собственностью на неё. И рельсы, и шпалы, и контактная сеть, и тяговые подстанции числились за обанкроченным с 2016 года МУП «Хабаровское трамвайно-троллейбусное управление». С мая 2021 по июль 2023 года конкурсный управляющий проводил открытые электронные торги по реализации имущества обанкротившегося ТТУ. Цена постоянно снижалась, но никто покупать имущество не хотел. Торги так и не состоялись, так как победитель был обязан заключить с мэрией допсоглашение бессрочно заниматься перевозкой пассажиров электрическим транспортом.