Трамвайные пути в Хабаровске чинят по ночам

В Хабаровске до конца последнего летнего месяца планируют завершить срочный ремонт основательно изношенного участка трамвайных путей в Индустриальном районе. Это необходимо сделать для обеспечения безопасности перевозок пассажиров. Отрезок полотна недалеко от остановки «Мелькомбинат» находится сейчас в ненормативном состоянии. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию официального Телеграм-канала администрации столицы нашего региона.
В сообщении уточняется, что отремонтировать предполагается почти 90 метров трамвайного полотна от улицы Урицкого в сторону центра города. Старые деревянные шпалы меняют на бетонные, а также укладывают новые рельсы. Работают по ночам, чтобы не прерывать движение трамваев днём.
Напомним, в июле рабочие в Хабаровске приступили к демонтажу контактной сети и рельсов, по которым ходил трамвай № 6 в районе улиц Воронежская и Большая. Разборка железной дороги началась с перекрестка улицы Воронежская с улицей Шелеста у здания возле здания Госавтоинспекции города. Однако затем работы приостановились.
Активно приводить инфраструктуру электротранспорта в Хабаровске стало возможно после того, как были решены все юридические вопросы с собственностью на неё. И рельсы, и шпалы, и контактная сеть, и тяговые подстанции числились за обанкроченным с 2016 года МУП «Хабаровское трамвайно-троллейбусное управление». С мая 2021 по июль 2023 года конкурсный управляющий проводил открытые электронные торги по реализации имущества обанкротившегося ТТУ. Цена постоянно снижалась, но никто покупать имущество не хотел. Торги так и не состоялись, так как победитель был обязан заключить с мэрией допсоглашение бессрочно заниматься перевозкой пассажиров электрическим транспортом.
В прошлом году собрание кредиторов приняло решение о безвозмездной передаче имущества «Трамвайно-троллейбусного управления», не проданного с молотка, в муниципальную собственность. Соответствующее уведомление в мэрию направил конкурсный управляющий, но при этом он обратился в арбитражный суд с заявлением о необходимости предоставления разумной компенсации стоимости имущества.
В результате рассмотрения суд постановил взыскать с администрации Хабаровска компенсацию в размере более миллиона рублей. После выплаты компенсации имущественный комплекс вновь стал муниципальной собственностью и был передан в хозяйственное ведение МУП «Городской электрический транспорт», который осуществляет перевозку пассажиров трамваями и троллейбусами.