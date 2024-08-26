Депутаты ЗС встретились с участниками международного форума «Россия-Монголия»

Кузьма Алдаров, который возглавляет иркутское общество друзей Монголии, рассказал о направлениях сотрудничества между соседними странами, подчеркнув важность совместной работы.
— У России и Монголии накоплен большой опыт в реализации образовательных, культурных, торговых, туристических проектов. Иркутская область, которая является воротами дружбы между двумя странами, занимает особое место в развитии международного сотрудничества, — сказал Кузьма Алдаров.
Также он рассказал о работе Координационного совета по вопросам патриотического воспитания при Законодательном Собрании Иркутской области и о патриотической работе с молодёжью, которая проводится в регионе.
— Я уже не первый раз приезжаю в Иркутск и вижу, как меняется город. Появляются новые здания, скверы. При общении с молодежью, я вижу много инициативных людей. Их обязательно надо поддерживать, — поблагодарила иркутян за гостеприимство Варвара Ерохина.
XIX международный форум спецназа им. И. Г. Старинова «Россия — Монголия» пройдет в Улан-Баторе с 24 августа по 3 сентября.