Депутаты ЗС встретились с участниками международного форума «Россия-Монголия»

— Я уже не первый раз приезжаю в Иркутск и вижу, как меняется город. Появляются новые здания, скверы. При общении с молодежью, я вижу много инициативных людей. Их обязательно надо поддерживать, — поблагодарила иркутян за гостеприимство Варвара Ерохина.