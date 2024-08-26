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Гимнастки из Хабаровска покорили Китай

Международный турнир по художественной гимнастике завершился в Пекине.

Источник: Соцсети

Воспитанницы спортивной школы из Хабаровска достойно представили свой город и страну на международной арене, сообщает Телеграм-канал Социальный Хабаровск.

В Пекине завершился международный турнир по художественной гимнастике Zhong Ling Cup, который объединил около 500 талантливых спортсменок из Китая, Гонконга, Малайзии, США, Сингапура, Израиля и России.

В числе участниц были и воспитанницы спортивной школы «Олимпия» из Хабаровска. Стефания Павлова блеснула мастерством, заняв 2-е место в многоборье по программе пред-юниоров. Она также завоевала золотые медали в упражнениях без предмета и с мячом, а в упражнениях с обручем и булавами заняла вторые места. Вероника Забродина, юная гимнастка и мастер спорта, показала отличный результат, заняв 7-е место в индивидуальных выступлениях, уступив только представительницам сборной России.

Команда «Олимпии» также показала себя на высоте в групповых упражнениях: 2-е место в обруче и 3-е — в упражнениях с мечами и лентами. Особой гордостью стал показательный номер «Синяя вечность», который завоевал первое место на гала-концерте турнира.