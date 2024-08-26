Гимнастки из Хабаровска покорили Китай

В числе участниц были и воспитанницы спортивной школы «Олимпия» из Хабаровска. Стефания Павлова блеснула мастерством, заняв 2-е место в многоборье по программе пред-юниоров. Она также завоевала золотые медали в упражнениях без предмета и с мячом, а в упражнениях с обручем и булавами заняла вторые места. Вероника Забродина, юная гимнастка и мастер спорта, показала отличный результат, заняв 7-е место в индивидуальных выступлениях, уступив только представительницам сборной России.