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В Челябинске на этой неделе закончится купальный сезон

В Челябинске готовятся к закрытию пляжей.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске заканчивается купальный сезон. Об этом предупредил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

— На этой неделе официально закрываем купальный сезон, — заявил он.

Сезон отдыха на пляжах в Челябинске традиционно длится до конца календарного лета. С осени матросы-спасатели прекращают дежурить у воды.

Напомним, в нынешнем году челябинцы начали нырять в водоемы, не дожидаясь официального открытия купального сезона. Всему виной апрельская аномальная жара. В мае зной сменился прохладой и, когда пляжи наконец-то официально допустили к работе, горожанам не советовали купаться из-за холодной воды.

туризм и отдых