В Челябинске на этой неделе закончится купальный сезон

Напомним, в нынешнем году челябинцы начали нырять в водоемы, не дожидаясь официального открытия купального сезона. Всему виной апрельская аномальная жара. В мае зной сменился прохладой и, когда пляжи наконец-то официально допустили к работе, горожанам не советовали купаться из-за холодной воды.