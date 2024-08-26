В Челябинске на этой неделе закончится купальный сезон

В Челябинске заканчивается купальный сезон. Об этом предупредил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.
— На этой неделе официально закрываем купальный сезон, — заявил он.
Сезон отдыха на пляжах в Челябинске традиционно длится до конца календарного лета. С осени матросы-спасатели прекращают дежурить у воды.
Напомним, в нынешнем году челябинцы начали нырять в водоемы, не дожидаясь официального открытия купального сезона. Всему виной апрельская аномальная жара. В мае зной сменился прохладой и, когда пляжи наконец-то официально допустили к работе, горожанам не советовали купаться из-за холодной воды.