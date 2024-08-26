В Ростове с 16 августа разыскивают пропавшую женщину

Олеся Дьячкова вышла из дома 16 августа, с того дня ее больше никто не видел. Родные забили тревогу и пытались найти ее самостоятельно. Однако все попытки оказались тщетны. Они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы.