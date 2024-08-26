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В Ростове с 16 августа разыскивают пропавшую женщину

В Ростове-на-Дону без вести пропала 46-летняя женщина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону пропала местная жительница. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Олеся Дьячкова вышла из дома 16 августа, с того дня ее больше никто не видел. Родные забили тревогу и пытались найти ее самостоятельно. Однако все попытки оказались тщетны. Они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы.

Рост пропавшей — примерно 170 сантиметров. У нее нормальное телосложение, желтые волосы с сединой и зеленые глаза. Она была одета в камуфляжное платье и зеленую кепку.