В Ростове с 16 августа разыскивают пропавшую женщину

В Ростове-на-Дону пропала местная жительница. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Олеся Дьячкова вышла из дома 16 августа, с того дня ее больше никто не видел. Родные забили тревогу и пытались найти ее самостоятельно. Однако все попытки оказались тщетны. Они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы.
Рост пропавшей — примерно 170 сантиметров. У нее нормальное телосложение, желтые волосы с сединой и зеленые глаза. Она была одета в камуфляжное платье и зеленую кепку.