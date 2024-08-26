Модель Playboy из Новосибирской области Перминова показала грибное порно

Модель Playboy из Бердска Новосибирской области Лена Перминова рассказала о своём необычайно удачливом походе в лес за грибами. На это обратил внимание портал «Весь Искитим».
Свои впечатления от тихой охоты девушка описала своеобразно: «грибное порно». Судя по кадрам, модель нашла множество добротных белых грибов.
«То, что я больше всего предвкушала после Мальдив», — откровенничала Лена Перминова в своих соцсетях.
Лена призналась: ещё на отдыхе она узнала, что белый гриб пошёл. Поэтому, хотела как можно скорее выйти на охоту. Отмечается — дары природы девушка просто выкручивала, нож не использовала.
На финальном фото новосибирская модель стоит рядом с 6 корзинками доверху заложенными грибами. Урожайное место Лена раскрывать не стала, возможно — недалеко от Москвы.