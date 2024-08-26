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В Омске на маршрут № 29 вышли новые экологичные автобусы

13 новых брендированных автобусов НефАЗ вышли сегодня на маршрут № 29, связывающий ОНПЗ и микрорайон «Первокирпичный».

Источник: Мэрия Хабаровска

Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Всего в этом году парк муниципального пассажирского предприятия пополнили 44 экологичных автобуса. Они были приобретены в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ранее 18 из них начали ходить по маршруту № 45.

«В ближайшее время водители ПП-8 выйдут из отпусков, это даст нам возможность сформировать экипажи еще на 13 новых автобусов из этой партии. Они также приступят к работе на маршруте № 29», — сообщил также Сергей Шелест.

Отметим, что все эти НефАЗы оборудованы камерами видеонаблюдения и кондиционерами, системами антизажима. А низкопольный салон и аппарели делают их доступными для маломобильных граждан. Кроме того специально для Омска автобусы были оснащены окнами и дверями с двойным остеклением, пятью отопителями и дополнительной батареей в салоне.