В Омске на маршрут № 29 вышли новые экологичные автобусы

Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
Всего в этом году парк муниципального пассажирского предприятия пополнили 44 экологичных автобуса. Они были приобретены в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ранее 18 из них начали ходить по маршруту № 45.
«В ближайшее время водители ПП-8 выйдут из отпусков, это даст нам возможность сформировать экипажи еще на 13 новых автобусов из этой партии. Они также приступят к работе на маршруте № 29», — сообщил также Сергей Шелест.
Отметим, что все эти НефАЗы оборудованы камерами видеонаблюдения и кондиционерами, системами антизажима. А низкопольный салон и аппарели делают их доступными для маломобильных граждан. Кроме того специально для Омска автобусы были оснащены окнами и дверями с двойным остеклением, пятью отопителями и дополнительной батареей в салоне.