В Омске на маршрут № 29 вышли новые экологичные автобусы

Отметим, что все эти НефАЗы оборудованы камерами видеонаблюдения и кондиционерами, системами антизажима. А низкопольный салон и аппарели делают их доступными для маломобильных граждан. Кроме того специально для Омска автобусы были оснащены окнами и дверями с двойным остеклением, пятью отопителями и дополнительной батареей в салоне.